Heel Holland Bakt ...

Kijken jullie ook Heel Holland Bakt ? Vast wel een gedeelte van jullie , denk ik . Word goed bekeken , wat mij toch soms nog wel verwonderd, dat er toch vast een strenge selectie is geweest voor het zover is dat bekend is wie allemaal mee gaan doen, dat er dan toch nog wel veel mis gaat. Een oven die niet heet genoeg is , of helemaal niet aangezet is. Of koekjes die niet goed zijn gelukt , of ingrediënten die zijn vergeten. Of het de zenuwen zijn of dat de deelnemers gauw afgeleid zijn door het werken in een tent, zou ook nog kunnen natuurlijk.

En ze weten natuurlijk van te voren niet wat ze moeten bakken, tenminste daar ga ik van uit, anders zou het nog vreemder zijn dat het mis gaat. Maar ik las ook dat de deelnemers zodra ze weten dat ze mee gaan doen aan het programma , ze oefenen als een gek . Zodra ze de tijd ervoor hebben gaan ze aan het bakken met allerlei lekkere taarten of koekjes enz… Dus je zou zeggen dat er niks mis kan gaan. Maar ik heb natuurlijk makkelijk praten, het enige wat ik doe is een cake bakken en dat is al zo vaak gedaan dat het niet meer mis kan gaan.

Ik heb voor het eerst een cake gebakken toen ik ongeveer 14 was . Was ik bij mijn zuster om op haar kindje te passen. Mijn zus was 7 jaar ouder dan mij en die was al een poos het huis uit en had met een klein kindje wel eens oppas nodig, en dat vond ik leuk en zij was er blij mee. Nu was dat ook niet zo moeilijk , het kind sliep de hele tijd en hoefde alleen maar een flesje en dat was het, dus toen ik weer eens oppaste bedacht ik dat ik wel een cake kon bakken. Mijn zus deed dat heel vaak en dat had ik wel eens gezien hoe ze dat deed. Alles was wel in huis en een oven had ze ook, dus makkie vond ik. En zo ging de tijd ook wat sneller om. Ik verveelde me toch maar. Een kookboek had ze ook, er stond ook in hoe je een cake bakken moest. Ik zocht alles bij elkaar wat er nodig was voor een cake. Een pak cakemeel was er, een pak suiker stond er wel, zout ook, weliswaar een snufje stond er op het pak, maar een snufje was bijna niks wist ik. Drie eieren moesten erin, en boter. Ook dat was er wel. Mn zus zou raar opkijken als ze cake bij de koffie kreeg als ze thuis kwam. Nog een mixer zoeken en een cakeblik en ik was er klaar voor. De oven alvast aan, goed kijken op welke temperatuur en ik was trots op me zelf dat ik het goed voorbereid had.

De strijd kon beginnen. Boter eerst in de kom, mixen, cakemeel erbij, en dan de drie eieren . Had ik wel eens gezien hoe mijn zus dat deed: op het randje van de kom slaan en dan viel het ei mooi in de kom op het cakebeslag. Alleen mijn ei ging in weet ik hoeveel stukjes in de kom, niks mooi in de kom vallen. Jakkes, al die doppen eruit zoeken, ook heel veel kleine stukjes eierdop. Eindelijk al die stukje eierdop eruit. Toen de andere twee eieren nog. Ik snapte niet hoe ze dat deed, bij mij waren al die drie eieren aan gruzelementen. Wat een werk om er uit te zoeken. Nou ja, het moest toch gemixt worden dan zouden die stukjes dop die er nog in zaten ook wel verpulverd worden bedacht ik. Oké, weer verder met mixen , suiker erbij, snufje zout. De mixer stond wat snel volgens mij, het beslag vloog alle kanten op. Nou ja, straks maar opruimen. Eindelijk was het een mooi glad beslag geworden , het enige wat nog gebeuren moest was het beslag in de cakevorm te doen. Het was geweldig , en dat voor een eerste keer een cake bakken, ik werd steeds trotser op mezelf en mij zus zou ook wel opkijken als ze straks cake bij de koffie kon krijgen. Het beslag in de cakevorm , de cake in de oven, tijd instellen op een uur stond er in het kookboek en .. bakken maar !!

Alles schoonmaken was nog een heel werkje, maar na een half uurtje zag het er weer netjes uit. Toen mijn zus thuis kwam rook het best lekker in huis en mn kleine neefje sliep nog steeds. Dus toen kon de cake eruit en konden we smullen. De cake zag er best mooi uit, poe poe .. alleen het ding wou niet uit de cakevorm, wat we ook probeerden. Is ie wel ingevet ? ..vroeg mijn zus . Hoe bedoel je, ingevet. Had dat gemoeten dan ? Mijn zus wees het aan in het kookboek: vet de cakevorm in . Och jee, nooit gelezen . De cake kwam in allerlei stukjes uit de cakevorm. Nou ja, als het maar lekker was dan toch ? Maar na 1 hap wisten we dat ook: het was vreselijk. Dat snufje zout was waarschijnlijk een snufje suiker geweest en de 2oo gram suiker was verward met het zout. Echt vreselijk , bovendien zagen we overal eierdop stukjes in de kruimels van de cake. Het was zelfs niet geschikt voor de hond of de vogels. Die zouden ter plekke dood neer vallen van al dat zout. De vuilnisbak maar dan . Zonde hoor, en daar ging mn imago. Ik was nog wel zo trots geweest. Gelukkig konden we er later wel om lachen en weer een cake bakken duurde wel tot ik zelf het huis uit was. Gelukkig maakte ik de zelfde fouten niet meer, al doende leert men he.

Nu ik er zo over schrijf denk ik dat ik binnenkort maar weer eens een cake ga bakken, het gaat nu gesmeerd, dus mislukken zal niet gebeuren , mochten jullie toevallig in de buurt zijn , ik zou zeggen : kom langs voor een bakje koffie met een plakje cake. 😊